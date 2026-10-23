В Новосибирске осудили экс-начальника отдела УФССП по Кировскому району Новосибирска Алексея Стоякина.
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Это сколько же он зарабатывать должен, что 5% за 2 года должны покрыть 26.2 ляма ... Плюс судебные издержки, конечно? И через 4 года эта мразь опять будет при должности, стволе и звании? Видимо в стране жесточайшая нехватка ублюдков? Раз их так холят и лелеют?(( ... То есть хохма про ОПГ МВД ... Вовсе и не хохма?((