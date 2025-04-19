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Внучатый племянник Кантарии получил визитку знаменитого деда, сражаясь на СВО

Внучатый племянник Кантарии получил визитку знаменитого деда, сражаясь на СВО

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda Боец ВС РФ Георгий Кантария, который сейчас находится в зоне спецоперации по защите Донбасса, в беседе с РЕН ТВ рассказал, как у него на руках оказалась визитка его знаменитого двоюродного деда – разведчика Мелитона Кантарии.

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