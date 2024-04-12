США обвинили российских хакеров во взломе почты сотрудников Microsoft

Компания еще в январе сообщила, что атаку провели хакеры из группировки Midnight Blizzard. Власти официально подтвердили факт взлома только сейчасВласти США обвинили русских хакеров в январском взломе почты сотрудников компании Microsoft.
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