Эксперт рассказал о нехватке у ВФУ резервов для продолжения наступления

Вооруженным формированиям Украины не хватает резервов для маневрирования на отдельных направлениях, в том числе на купянском и краснолиманском — это уже сказывается на тактике их действий, заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
Вооруженным формированиям Украины не хватает резервов для маневрирования на отдельных направлениях, в том числе на купянском и краснолиманском — это уже сказывается на тактике их действий, заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
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