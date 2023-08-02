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Эксперт рассказал о нехватке у ВФУ резервов для продолжения наступления

Эксперт рассказал о нехватке у ВФУ резервов для продолжения наступления

Вооруженным формированиям Украины не хватает резервов для маневрирования на отдельных направлениях, в том числе на купянском и краснолиманском — это уже сказывается на тактике их действий, заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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