На велосипеде через минное поле: Русский солдат провёл БТР через опасную зону

Боец ВС России в зоне СВО провел военную технику через минное поле на велосипеде. Его смелый поступок был зафиксирован на видео дроном и опубликован в Telegram-канале Shot, что удивило операторов беспилотника.
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