РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Высадившую кота Твикса проводницу могут посадить в тюрьму, на нее завели уголовное дело

Высадившую кота Твикса проводницу могут посадить в тюрьму, на нее завели уголовное дело

Новый поворот сюжета, против проводницы, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове на мороз, где он потом и погиб, возбудили уголовное дело, сообщил журналистам РИА Новости источник, знакомый с событиями.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Люди что с Вами!!!!
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12 час.
Александр Котов
Бей своих, что б чужие боялись? Больше нашим органам нечем заняться. У нас бродячих кошек около одного дома больше десятка, про все дома и не сказать.
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11 час.
Александр Котов
Правильно проводница сделала, что выпроводила кота, я бы еще и пинка ему дал.
Ответить
11 час.

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