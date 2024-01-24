Высадившую кота Твикса проводницу могут посадить в тюрьму, на нее завели уголовное дело

Новый поворот сюжета, против проводницы, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове на мороз, где он потом и погиб, возбудили уголовное дело, сообщил журналистам РИА Новости источник, знакомый с событиями.
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