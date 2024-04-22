Обстрелы Белгорода, рекорды коррупции и психиатрия: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Рост экономики и визит к психиатру Центробанк РФ сообщил, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжила уверенный рост.
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