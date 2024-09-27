Морпехи ВС РФ хитростью захватили позицию ВСУ в Курской области

Российские морпехи с помощью хитрости сумели захватить позицию ВСУ в Курской области, заставив украинских военных расходовать боеприпасы и истощаться, рассказал в беседе с РИА Новости командир с позывным Як.
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