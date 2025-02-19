iPhone 16e оказался лучшим 6,1-дюймовым «айфоном» по автономности — всё дело в мод...

iPhone 16e оказался лучшим 6,1-дюймовым «айфоном» по автономности — всё дело в модеме Apple C1Компания Apple официально представила свой самый доступный iPhone текущего поколения, который стал дороже предшественника, но получил поддержку фирменных функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence.