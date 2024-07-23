"Брал бутик в Париже? Участвовал в штурме Куршевеля": За что "особо боевой генерал" Иванов требует свободы?

Фото: MOD Russia/Globallookpress На недавнем судебном заседании бывший замминистра обороны Тимур Иванов потребовал свободы - попросил изменить ему меру пресечения, поскольку "является участником боевых действий".
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