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"Брал бутик в Париже? Участвовал в штурме Куршевеля": За что "особо боевой генерал" Иванов требует свободы?

"Брал бутик в Париже? Участвовал в штурме Куршевеля": За что "особо боевой генерал" Иванов требует свободы?

Фото: MOD Russia/Globallookpress На недавнем судебном заседании бывший замминистра обороны Тимур Иванов потребовал свободы - попросил изменить ему меру пресечения, поскольку "является участником боевых действий".

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