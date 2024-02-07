Десятиклассник заявился на урок с пистолетом в Иркутске

В Иркутске 16-летний подросток ворвался в чужую школу на урок с пистолетом.Несовершеннолетний учится в 10-м классе в московской онлайн-школе, но зачем-то пришёл очно в другую школу, номер 14 на улице Карла Либкнехта.
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