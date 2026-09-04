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Мировое обозрение

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Путин отметил развитие отношений с Китаем по восходящей

Путин отметил развитие отношений с Китаем по восходящей

Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, в котором охарактеризовал отношения двух стран как всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, развивающееся «по восходящей».

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