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salekhard.online

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Коротко о важном

Коротко о важном

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский оценили ход работ в лицее, детском саду в микрорайоне Обдорский, а также экстрим-парке возле «Геолога».

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