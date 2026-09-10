Мессенджер "МАКС" подключил ИИ-защиту от мошенников

Платформа "МАКС" усилила защиту пользователей от фишинга, скама и других видов мошенничества, сообщила "Российская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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