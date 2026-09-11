Zero Hedge
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Zero Hedge

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Democracy, As Scheduled

Democracy, As Scheduled By Molly Schwartz, cross-asset macro strategist at Rabobank After breaking above $100/bbl on Wednesday, the rally in Brent crude oil continued yesterday, climbing almost 7% on the day and closing at $108/bbl, the highest price since May.

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