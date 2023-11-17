Один человек погиб в результате взрыва в Ереванском госуниверситете

Один человек погиб в результате взрыва в здании Ереванского государственного университета. Sputnik Армения со ссылкой на Минздрав сообщает, что еще три человека госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
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