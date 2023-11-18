Visa расширила свое партнёрство с Tencent Financial Technology - это финтех подразделение китайской интернет-холдинга Tencent, чтобы позволить пользователям сервиса Weixin (КНР) получать входящие денежные переводы на свои цифровые кошельки.
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