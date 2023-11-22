В Мангистау задержали заместителя гендиректора ТОО «Oil Construction Company»

Антикоррупционная служба Мангистауской области вскрыла коррупционную схему необоснованного обогащения в сфере квазигосударственного сектора – подозреваемый хотел нажиться на проекте по выработке питьевой воды для жителей региона.
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