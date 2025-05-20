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Кубок Стенли может быть в руках российских хоккеистов: большие шансы в 2025 году на выигрыш

Кубок Стенли может быть в руках российских хоккеистов: большие шансы в 2025 году на выигрыш

Кубок Стенли может быть в руках российских хоккеистов: большие шансы в 2025 году на выигрыш Ольга БезродняяВ преддверии решающих матчей за Кубок Стенли конкуренция накаляется, но есть надежда, что хоть один российский хоккеист его сможет получить, потому что практически каждая претендующая на трофей команда обладает хотя бы одним хоккеистом из России.

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