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Сергей Турышев о трассе в Пекине-2022: «Скольжение очень тугое. Гонки будут на выносливость, на выживание»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев оценил трассу на Олимпиаде-2022 в Пекине. «По трассе могу сказать одно: здесь достаточно тяжелый рельеф.

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