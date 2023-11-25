Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора Максудова

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента Бориса Максудова, погибшего на территории Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
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