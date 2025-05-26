Каждую среду — заряд бодрости: врачи Петрозаводска поддержали спортивную акцию

Сотрудники консультативной поликлиники Республиканской больницы имени В. А. Баранова присоединились к спортивной акции «ЭтоЗарядка», проходящей каждую среду в 13:30 на площадке у входа в «Красную зону» городской поликлиники №1 (пр.
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