Каждую среду — заряд бодрости: врачи Петрозаводска поддержали спортивную акцию

Сотрудники консультативной поликлиники Республиканской больницы имени В. А. Баранова присоединились к спортивной акции «ЭтоЗарядка», проходящей каждую среду в 13:30 на площадке у входа в «Красную зону» городской поликлиники №1 (пр.