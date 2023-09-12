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Максим Третьяк после 5:0 с «Локомотивом»: «Любая игра на ноль приятна. Тем более, у меня был 100-й матч в КХЛ, отметил «сухарем»

26-летний голкипер южан отразил 41 бросок ярославцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра на ноль стала для него первой в сезоне и третьей за карьеру в лиге.

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