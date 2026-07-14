«Маша и Медведь» как «мягкая сила» России

Группа из более чем 50 депутатов Палаты общин от шести разных партий потребовала запретить показ российского мультсериала «Маша и Медведь» в Великобритании, назвав его «приятной формой российской пропаганды».
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