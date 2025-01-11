Мендес о турнире UFC 311: Махачев и Нурмагомедов готовы к титульным боям

Тренер Хавьер Мендес оценивает предстоящие бои Махачева и Нурмагомедова на UFC 311. 18 января 2025 года в Лос-Анджелесе Махачев защитит титул в лёгком весе против Царукяна, а Нурмагомедов сразится с Двалишвили за чемпионский пояс в легчайшем весе.