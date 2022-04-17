Словакия и Норвегия вышли в элитный дивизион ЮЧМ. Дворски набрал 9 очков в 4 матчах турнира в 1-м дивизионе

Словакия и Норвегия вышли в элитный дивизион ЮЧМ, Дворски набрал 9 очков в 4 матчах. Обе юниорские сборные обеспечили себе место в элитном дивизионе чемпионата мира до 18 лет.
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