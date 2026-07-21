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Кожевников о Брылине в «Динамо» Минск: «Специалист высочайшего класса. Знает рынок НХЛ, так что может подобрать хорошую команду»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера « Динамо » Минск.

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