Caleb Flynn sentenced to life without parole for wife’s murder

Caleb Flynn, a former 'American Idol' hopeful found guilty of the murder of his wife, was sentenced to life in prison without the chance of parole.
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