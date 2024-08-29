«На грани экономической катастрофы». Восточные немцы выберут кольцо Саурона

1,1K прочтений Вчера Бывшая провинция ГДР Тюрингия в преддверии выборов в региональный парламент (ландтаг), назначенных на 1 сентября, превратилась в настоящую арену противостояния системных сил и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).