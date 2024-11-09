Профсоюз «Татнефти» провел XII отчетно-выборную конференцию

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева приняла участие в XII отчетно-выборной конференции Татнефть Профсоюза, прошедшей сегодня в нефтяной столице республики — Альметьевске.
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