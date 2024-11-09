НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    А работать не пробовали? Какая польза обществу, государству от этих чтецов?«Когда живешь эти...
  • Ural Karahanow
    Кирпич - барр (есть (тат.)), раствор - йёк (нет (тат.)) - сидим, курым - тарам тар там. Обычное дело на советской стр...В казанском сквер...
  • В С
    Добро, Влад . Успехов и здоровья !Боец из Казани вс...

Профсоюз «Татнефти» провел XII отчетно-выборную конференцию

Профсоюз «Татнефти» провел XII отчетно-выборную конференцию

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева приняла участие в XII отчетно-выборной конференции Татнефть Профсоюза, прошедшей сегодня в нефтяной столице республики — Альметьевске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх