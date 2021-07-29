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Это страшная сила: Шэрон Стоун интригует, Кейт Бекинсейл атакует

Это страшная сила: Шэрон Стоун интригует, Кейт Бекинсейл атакует

Синефильским хитом недели обещает стать перевыпуск «Основного инстинкта» Пола Верховена. Среди новинок — байопик «Заппа», феминистический боевик «Красотка на взводе», ретрокомедия Жауме Кольет-Серры с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Эмили Блант.

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