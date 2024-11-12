Депутат Госдумы Игорь Антропенко в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» рассказал о своем отношении к предложению законодательно ограничить суммы, выделяемые из государственного и муниципальных бюджетов, на организацию концертов.
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