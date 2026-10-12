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Царьград

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Intickets начал возврат денег за билеты на концерты Канье Уэста

Intickets начал возврат денег за билеты на концерты Канье Уэста

Билетная платформа Intickets с 12 октября принимает заявки на возврат денег за билеты на отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге, рассмотрение обращений может занять до месяца, сервисный сбор возвращен не будет.

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