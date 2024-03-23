Теракт в "Крокусе", свыше 60 погибших: Реакция властей Армении не заставила себя ждать

Премьер республики и МИД выразили соболезнования русскому народу в связи с терактом, произошедшим 22 мартаСегодня Следственный комитет России сообщил, что в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли более 60 человек.
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