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"Сначала покажем, а потом будем говорить": На передовой готовятся мстить за Кремль

"Сначала покажем, а потом будем говорить": На передовой готовятся мстить за Кремль

Вражеские беспилотники в Калуге, Коломне, Богородском районе. А теперь – у Кремля. О том, как закончился "спокойный мир столицы", о мерах, необходимых для безопасности всей страны, и реакции русских бойцов на передовой – в материале Царьграда.

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