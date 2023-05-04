"Сначала покажем, а потом будем говорить": На передовой готовятся мстить за Кремль

Вражеские беспилотники в Калуге, Коломне, Богородском районе. А теперь – у Кремля. О том, как закончился "спокойный мир столицы", о мерах, необходимых для безопасности всей страны, и реакции русских бойцов на передовой – в материале Царьграда.