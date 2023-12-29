Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год

Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства В Алтайском крае мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг в размере 125 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщает региональная ФССП.
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