Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Кажется даже если в  ДАЛЬНЕЙШЕМ  если и  СМЕНИТСА  правительство то Аргентине уже  НИКОГДА  НЕ СВЕТИТ ВСТУПЛЕНИЕ  в ,...Президент Аргенти...
  • Дмитрий Шершов
    Кто-то ущё верит ВЦИОМ?ВЦИОМ: Путину дов...
  • Модест
    Типичный партфункционер, начальник чего-нибудь, хоть пункта приёма стеклотары. Удивительно, что 10 лет продержался, х...Мэр Новосибирска ...

Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год

Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год

Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства В Алтайском крае мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг в размере 125 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщает региональная ФССП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх