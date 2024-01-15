Глава офиса Зеленского Ермак назвал «неприемлемыми» переговоры Украины с Россией

Ранее украинские ТГ-каналы сообщили, что прошедший форум, на который Зеленский делал определенную ставку, пошел совсем не по тому сценарию.
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