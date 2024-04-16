Молнии бьют в небоскребы, затоплены улицы и даже метро

Молнии бьют в небоскребы, затоплены улицы и даже станции метро, а в одном из крупнейших торговых центров планеты Дубай-молл прорвало трубы, товар тонет в потоках воды, продавцы пытаются спасти что могут — на Дубай обрушились масштабные ливни.