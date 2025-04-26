Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 вещей-загадок, которые были разгаданы усилиями интернет-пользователей

15 вещей-загадок, которые были разгаданы усилиями интернет-пользователей

Наши постоянные читатели знают, что чтобы что-то разгадать, нужно просто спросить у людей в сети. В частности, в сообществе "Что это за штука?", потому что тут люди собираются как раз такие, которые любят находить ответы на вопросы.

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