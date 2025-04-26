15 вещей-загадок, которые были разгаданы усилиями интернет-пользователей

Наши постоянные читатели знают, что чтобы что-то разгадать, нужно просто спросить у людей в сети. В частности, в сообществе "Что это за штука?", потому что тут люди собираются как раз такие, которые любят находить ответы на вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии