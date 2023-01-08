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Турчак призвал сложить полномочия приславших видеопривет из Мексики депутатов из Курской области Васильевых

Турчак призвал сложить полномочия приславших видеопривет из Мексики депутатов из Курской области Васильевых

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал депутата Курской областной думы Максима Васильева сложить свои депутатские полномочия после того, как в сети появилось видео отдыхающего в Мексике 41-летнего избранника народа.

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