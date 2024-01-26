Politico: лидер республиканцев в сенате Макконнелл поддержал сделку по Украине

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса Соединенных Штатов Митч Макконнелл (штат Кентукки) в ходе закрытой встречи с однопартийцами 25 января заявил, что до сих пор стремится к достижению договоренностей с демократами о дальнейшей помощи Украине, а также к ужесточению контроля над американо-мексиканской границей.