Фестиваль «Друзья Петербурга» продолжает радовать: места, которые стоит посетить

Фестиваль «Друзья Петербурга», организованный ПАО «Газпром», в самом разгаре! Если ты ещё не успел присоединиться к более чем 100 бесплатным мероприятиям, которые проходят по всему городу с 27 по 29 сентября, у тебя ещё есть шанс.