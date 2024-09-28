Фестиваль «Друзья Петербурга» продолжает радовать: места, которые стоит посетить

Фестиваль «Друзья Петербурга», организованный ПАО «Газпром», в самом разгаре! Если ты ещё не успел присоединиться к более чем 100 бесплатным мероприятиям, которые проходят по всему городу с 27 по 29 сентября, у тебя ещё есть шанс.
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