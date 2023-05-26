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Япония расширила санкционный список на экспорт товаров для российских компаний

Япония расширила санкционный список на экспорт товаров для российских компаний

Правительство Японии опубликовало бюллетень, говорящий о принятии нового пакета санкций в отношении нескольких компаний Российской Федерации.

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