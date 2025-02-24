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Смена курса – Русская СВО заставила думать: В Европе больше не говорят о победе над Россией

Смена курса – Русская СВО заставила думать: В Европе больше не говорят о победе над Россией

Постпред России при международных организациях в Вене указал, что Европейский союз изменил отношение к нашей стране.

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