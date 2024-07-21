Ленобласть вводит запрет на работу мигрантов в такси с 2024 года

В Ленинградской области планируют запретить мигрантам работать в такси. Законопроект, предусматривающий этот запрет с 2024 года, уже разработан, а подобные меры ранее были введены в нескольких других регионах России.
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