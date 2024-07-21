Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Жил в Шушарах, где там гонять? Разве что по Московскому шоссе!Погоня со стрельб...
  • Ингерман Ланская
    пить меньше надо!В РФ за сутки уто...
  • Алина Белова
    Странно.  Неужели наш Президент  пойдёт на переговоры  с  самозванцем ? Это самоунижение  будет.  Сейчас в мире  нет ...Зеленский допусти...

Ленобласть вводит запрет на работу мигрантов в такси с 2024 года

Ленобласть вводит запрет на работу мигрантов в такси с 2024 года

В Ленинградской области планируют запретить мигрантам работать в такси. Законопроект, предусматривающий этот запрет с 2024 года, уже разработан, а подобные меры ранее были введены в нескольких других регионах России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
с1
са 1
Не знаю, как в области, а в Питере большинство таксистов, по моим наблюдениям, - мигранты. Первым следствием запрета станет дефицит соответствующей услуги, а за ним - неизбежное подорожание тарифа.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх