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«Я пришла в этот мир уже обманутой»: Алена Яковлева объяснила, почему не доверяет мужчинам и не стремилась выходить замуж

«Я пришла в этот мир уже обманутой»: Алена Яковлева объяснила, почему не доверяет мужчинам и не стремилась выходить замуж

65-летняя актриса Алена Яковлева стала гостьей подкаста «Долгов» и откровенно рассказала о том, как отец повлиял на её судьбу.

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