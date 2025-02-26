Шеф-повар Ивлев заявил, что подвергался унижению со стороны учителей

Шеф-повар Константин Ивлев в интервью "Газете.Ru" рассказал о своем становлении в профессии. По словам телеведущего, у него были жесткие учителя - они, в частности, кидали в Ивлева сковородки, если начинающий повар делал что-то неправильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии