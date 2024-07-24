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Царьград

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Киев пошёл на Россию новым фронтом. Со стороны Африки

Киев пошёл на Россию новым фронтом. Со стороны Африки

Украина пытается сорвать русские планы на африканском континенте.Украина всеми силами пытается настроить против России не только страны Запада, свои щупальца киевский режим запустил и в Африке.

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