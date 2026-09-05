Личный опыт: почему я перешла на фермерские продукты и что говорят проверки

Разговор о качестве еды обычно начинается с какого-то личного разочарования. У меня таким моментом стала покупка куриного филе, которое при термической обработке начало источать совершенно несвойственный свежему мясу запах.
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