stroimdom21
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stroimdom21

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Личный опыт: почему я перешла на фермерские продукты и что говорят проверки

Личный опыт: почему я перешла на фермерские продукты и что говорят проверки

Разговор о качестве еды обычно начинается с какого-то личного разочарования. У меня таким моментом стала покупка куриного филе, которое при термической обработке начало источать совершенно несвойственный свежему мясу запах.

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