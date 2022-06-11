Житель Приморья зарезал своих друзей, а тела спрятал в погребе

Житель Приморья зарезал своих друзей, а тела спрятал в погребе

Жителя Артема присяжные признали виновным в убийстве двух мужчин, с которыми он распивал алкоголь. Суд вынес обвинительный приговор, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет Приморского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх